Problemi igienici alla ditta della mensa del Cardarelli | Situazione risolta

Tra il 19 febbraio e il 22 marzo, i militari del Nas hanno effettuato controlli su mense ospedaliere e servizi di ristorazione sanitaria in tutta Italia. Durante le ispezioni, sono stati riscontrati problemi igienici presso una mensa di un ospedale cittadino. Successivamente, è stato verificato che la situazione fosse stata risolta. La campagna ha coinvolto diverse strutture sanitarie per garantire il rispetto delle norme di igiene.

Nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo, i carabinieri per la Tutela della Salute (Nas) hanno condotto una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria in tutta Italia, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all'interno delle strutture destinate a pazienti. A Napoli è stata disposta la sospensione immediata dell'attività di una mensa per gravi condizioni igieniche e infestazione da insetti, con l'irrogazione di sanzioni amministrative. L'ospedale Cardarelli di Napoli fa sapere che... 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Vicenda mensa, Palladino: “Difformità risolta, revocata sospensione al centro di cottura”Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino rende noto che è stato notificato in queste ore il... Cardarelli, formiche nella mensa: “Nas accertano superamento delle criticità”Durante il controllo era stata accertata la presenza di formiche, provenienti da un’intercapedine in uno dei locali utilizzati per la preparazione... Tutto quello che riguarda su Problemi igienici Discussioni sull' argomento Bagni sporchi e spogliatoi senza corrente, Net chiede chiarimenti alla ditta; Firenze, il cantiere fantasma di via del Porcellana compie un anno: Facciamo festa a un vero scempio; Ex Onmi, asilo trasferito causa lavori; Epatite A, il Comune di Serre rafforza i controlli nelle mense scolastiche: tutte le misure adottate. Movida sotto controllo a Roma: chiusure e irregolarità nelle discoteche L’ultimo caso è quello dell’Opus Club, chiuso dopo controlli che hanno evidenziato violazioni sulle norme di sicurezza, criticità nei servizi igienici e problemi legati ai luoghi di lavoro. Ma - facebook.com facebook