L'artista ha annunciato la cancellazione di due concerti previsti a Modena e Catanzaro, spiegando di dover affrontare controlli medici urgenti per motivi di salute. La decisione è stata comunicata improvvisamente, lasciando i fan senza gli eventi già programmati. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle condizioni di salute è stato fornito.

Caparezza si ferma e con lui anche i molti fan che lo aspettavano per due eventi dal vivo. Con un annuncio improvviso l'artista ha comunicato la cancellazione degli appuntamenti previsti a Modena e Catanzaro, spiegando di dover affrontare urgenti "controlli immediati" per motivi di salute. Una decisione necessaria, ha fatto sapere Caparezza, ma che, per contro, ha subito scatenato preoccupazione e solidarietà tra il pubblico, colto di sorpresa da uno stop inatteso proprio nel pieno degli impegni. Cosa è successo. Caparezza era atteso a Modena e poi a Catanzaro per gli ultimi due eventi di "Incontri ravvicinati con Caparezza", un mini tour di presentazione di "Orbit Orbit" il fumetto a lui dedicato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Problemi di salute per Caparezza, cancellati gli eventi in programma

Articoli correlati

“Spettacoli cancellati”. Problemi di salute per la famosa attrice, cosa succedeSono stati annullati due spettacoli a causa di sopraggiunti problemi di salute dell’artista.

Caparezza cancella gli incontri dei fan per motivi di salute: “Un problema mi costringe a controlli immediati”Caparezza annulla incontri a Modena e Catanzaro - che sarà recuperato - per controlli urgenti di salute.

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento Gianluca Grignani annulla i concerti per problemi di salute; Grignani annulla i concerti per problemi di salute, l'annuncio e i rimborsi; Musica: Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute; Gianluca Grignani ha annullato il tour per problemi di salute.

Caparezza cancella gli incontri dei fan per motivi di salute: Un problema mi costringe a controlli immediatiCaparezza annulla incontri a Modena e Catanzaro – che sarà recuperato – per controlli urgenti di salute. Il rapper non chiarisce se legati ad acufene e ipoacusia. 0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbo ... fanpage.it

Celine Dion torna sul palco. In un videomessaggio trasmesso ieri sera sotto le luci della Tour Eiffel, proprio nel giorno del suo compleanno, l’artista canadese, assente da anni dai live per problemi di salute, ha annunciato che a partire da sabato 12 settembre facebook

#AlmanaccoRock by @FabioLisci #OnThisDay #LedZeppelin 31 marzo 1976 – Esce Presence I Led Zeppelin pubblicano Presence, un album segnato dalle difficoltà della band dopo il grave incidente stradale a Rodi di Robert Plant e dai seri problemi di dipe x.com