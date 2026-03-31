Problemi di salute per Caparezza cancellati gli eventi in programma

Da ilgiornale.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'artista ha annunciato la cancellazione di due concerti previsti a Modena e Catanzaro, spiegando di dover affrontare controlli medici urgenti per motivi di salute. La decisione è stata comunicata improvvisamente, lasciando i fan senza gli eventi già programmati. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle condizioni di salute è stato fornito.

Caparezza si ferma e con lui anche i molti fan che lo aspettavano per due eventi dal vivo. Con un annuncio improvviso l'artista ha comunicato la cancellazione degli appuntamenti previsti a Modena e Catanzaro, spiegando di dover affrontare urgenti "controlli immediati" per motivi di salute. Una decisione necessaria, ha fatto sapere Caparezza, ma che, per contro, ha subito scatenato preoccupazione e solidarietà tra il pubblico, colto di sorpresa da uno stop inatteso proprio nel pieno degli impegni. Cosa è successo. Caparezza era atteso a Modena e poi a Catanzaro per gli ultimi due eventi di "Incontri ravvicinati con Caparezza", un mini tour di presentazione di "Orbit Orbit" il fumetto a lui dedicato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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