Durante il fine settimana, la provincia di Lecco ha registrato oltre 2.700 visitatori in Valmadrera, grazie alle aperture organizzate dal Fai. L’affluenza ha coinvolto diverse location, contribuendo a un incremento nei flussi turistici locali. L’evento ha visto partecipanti di varie età, interessati a scoprire i tesori della zona nel periodo primaverile.

La primavera ha portato in Valmadrera oltre 2.700 visitatori tra sabato e domenica, trasformando le aperture del Fai in un evento di successo per la provincia di Lecco. Dal centro storico ai siti naturalistici, il territorio lombardo ha mostrato come la tutela del patrimonio possa diventare motore di aggregazione sociale ed economica concreta. L’edizione numero 34 delle Giornate di Primavera si è rivelata un momento di forte partecipazione, con un affluenza che conferma l’interesse dei cittadini verso i beni culturali locali. Un bilancio in cifre: quando il territorio diventa attrattore. I numeri parlano chiaro: quasi tre mila persone hanno varcato le soglie dei luoghi aperti, superando le aspettative delle ultime edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primavera Fai: 2.700 visitatori riscoprono i tesori di Valmadrera

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