Nella serata di sabato scorso, i Carabinieri di Bagnacavallo, con il supporto dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Lugo, hanno arrestato un uomo di 25 anni. L’individuo si trovava in stato di alterazione e si è opposto con violenza ai militari durante l’intervento, colpendoli e resistendo all’arresto. Prima di essere fermato, l’uomo aveva camminato barcollando lungo la strada.

L'uomo si sarebbe scagliato contro i militari con spinte e strattoni. Lievi ferite per un carabiniere Una pattuglia dell’Arma di Bagnacavallo è prontamente giunta sul posto per mettere in sicurezza il giovane e procedere alla sua identificazione. Alla vista dei militari, tuttavia, il 25enne avrebbe assunto un atteggiamento ostile e, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, avrebbe reagito con violenza per opporsi all’accompagnamento in caserma, scagliandosi contro i Carabinieri con spinte e strattoni. Grazie al tempestivo arrivo di una “gazzella” del pronto intervento di Lugo, i militari sono riusciti a bloccare l’uomo dopo una breve colluttazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Prima barcollava lungo la strada, poi la furia contro i Carabinieri: 25enne arrestato

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