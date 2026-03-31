Prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo è stato comunicato e aggiornato quotidianamente. Questo dato è importante per chi monitora i costi energetici e desidera conoscere l’andamento del mercato in tempo reale. Le variazioni di prezzo influenzano direttamente le bollette e le scelte di consumo di famiglie e imprese.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni Smc (standard metro cubo) di gas permette di stimare in anticipo l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 31 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0.376788 €Smc (dato di febbraio 2026, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina! Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento TTF gas: andamento prezzo gas Amsterdam a marzo 2026; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Offerte Luce e Gas marzo 2026: le tariffe a prezzo indicizzato per risparmiare; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 24 marzo 2026. Prezzo gas al metro cubo oggiQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto ... quifinanza.it L'accusa del Financial Times rintuzzata dal Pentagono: «Non è vero niente, chiediamo una smentita». Le scommesse sul prezzo del petrolio prima degli annunci di Trump - facebook.com facebook #Bremer, clamoroso #Juve: non è più incedibile! Fissato il prezzo mercato, si ascoltano offerte x.com