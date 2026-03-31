Pretendeva soldi per lavori di scerbatura mai richiesti | 44enne arrestato per estorsione

Un uomo di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di estorsione dopo aver richiesto 500 euro per lavori di scerbatura che non erano stati richiesti e sono stati eseguiti senza autorizzazione. L'individuo aveva insistentemente chiesto il pagamento, anche se i lavori sono stati effettuati in modo arbitrario, senza un incarico ufficiale. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo.

L'indagato è stato posto ai domiciliari dopo aver minacciato il proprietario di un fondo agricolo: è stato sorpreso subito dopo la consegna del denaro Pretendeva 500 euro per lavori di scerbatura. Lavori fatti in modo arbitrario e senza alcun incarico. I carabinieri di Santa Margherita di Belìce hanno arrestato un uomo di 44 anni per estorsione. L'indagato è stato posto ai domiciliari su ordine della Procura di Sciacca. A denunciarlo, il proprietario di un terreno situato in contrada San Liborio. Secondo quanto è stato accertato, l’indagato avrebbe “preteso, mediante minacce, il pagamento di 500 euro quale corrispettivo per lavori di scerbatura eseguiti arbitrariamente sul fondo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Accusata del delitto Vaj. Spunta un’estorsione all’ex: pretendeva soldi ogni meseLascia il marito per tornarsene a vivere nella propria regione ma prima di abbandonare la casa coniugale si sarebbe fatta firmare un foglio da lei... Tentata estorsione a un’anziana: giovane arrestato, soldi restituitiSventata dai carabinieri una truffa ai danni di una 80enne di Andretta, in provincia di Avellino. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Pretendeva soldi Discussioni sull' argomento Pretendeva soldi per le scommesse sportive: la madre lo denuncia, scatta l'arresto; Revocato il divieto d'avvicinamento alla casa familiare: il figlio violento torna dai genitori; Rapinata mentre va al lavoro, poi la richiesta di soldi alla famiglia: arrestato un 29enne; Operaio cade dal tetto: muore sul colpo dopo un volo di 5 metri. Soldi per non controllare i lavori stradali scadenti di Mirko Pellegrini: indagati 5 funzionari comunaliCome l'animale mitologico, La Fenice Srl di Mirko Mr Asfalto Pellegrini, imprenditore edile attivo nel rifacimento di strade, rinasceva dalle ceneri di un lavoro mal fatto e otteneva nuovi fruttuosi ... fanpage.it Pretendeva dalla madre disabile i soldi per le scommesse: in carcere 20enne - facebook.com facebook Taranto, minaccia il padre anziano e pretende soldi per comprare la droga: arrestato 52enne x.com