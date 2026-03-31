Premio ' Paola Bora' | premiate le tesi di Martina Gori e Valentina Vergottini

Venerdì 27 marzo si è tenuta presso la Scuola Normale Superiore la cerimonia di consegna della quinta edizione del premio 'Paola Bora'. Il riconoscimento è stato assegnato a due ricercatrici per le tesi di laurea e dottorato incentrate sugli studi di genere nei campi di filosofia, storia, antropologia e letteratura. Durante l'evento sono stati premiati i lavori di Martina Gori e Valentina Vergottini.

Venerdì 27 marzo, presso la Scuola Normale Superiore, si è svolta la cerimonia di assegnazione della quinta edizione del premio 'Paola Bora' per tesi di laurea e dottorato dedicate agli studi di genere in filosofia, storia, antropologia e letteratura. Promosso dall’associazione Casa della donna, il premio è sostenuto, fin dalla sua nascita nel 2020, dalle figlie e dalle sorelle di Paola Bora, dai Comitati unici di garanzia per le pari opportunità di Scuola Normale Superiore, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna e da quest’anno anche dalla Scuola IMT Alti Studi di Lucca, con il patrocinio di Società italiana delle storiche, Società delle Letterate, Società italiana per le donne in filosofia e di Provincia di Pisa e Regione Toscana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Premio 'Paola Bora': premiate le tesi di Martina Gori e Valentina Vergottini Articoli correlati Alla Normale la premiazione della quinta edizione del Premio Paola BoraVenerdì 27 marzo alle ore 17:00, presso la Scuola Normale Superiore (Aula Stemmi), in Piazza dei Cavalieri si tiene la premiazione della quinta... Premio di laurea ‘Giulia Cecchettin’, premiate 20 tesi su tematiche di genere(Adnkronos) – Venti le tesi su tematiche di genere premiate questa mattina presso la Facoltà di Economia dell’università di Roma Tor Vergata, alla... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Premio 'Paola Bora': premiate le tesi di Martina Gori e Valentina Vergottini; Alla Normale la premiazione della quinta edizione del Premio Paola Bora; Alla Normale la premiazione della quinta edizione del Premio Paola Bora. Studi di genere, torna il Premio Paola BoraAperto il bando della quinta edizione. La scadenza è fissata al 31 ottobre 2025, mentre la cerimonia di premiazione si terrà a marzo 2026 a Pisa È aperto ufficialmente il bando per la quinta edizione ... lanazione.it Vi ricordiamo l'appuntamento di oggi alle 17:00 per la premiazione della quinta edizione del premio Paola Bora. Per chi fosse impossibilitat a partecipare, ecco la diretta youtube: https://youtu.be/X9NsJCP4PiE Vi ricordiamo inoltre la lectio magistralis di Anna - facebook.com facebook