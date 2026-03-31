Premio all’inclusione per Ubo Teatro

Ubo Teatro di Porto Recanati ha ricevuto un premio dedicato all’inclusione. La compagnia, diretta da Michele Salvatori, è composta da attori con disabilità. L’assegnazione del riconoscimento è stata annunciata di recente e riguarda in particolare le iniziative promosse per favorire la partecipazione di persone con disabilità nel mondo dello spettacolo.

Grande riconoscimento per la compagnia teatrale Ubo Teatro di Porto Recanati, diretta da Michele Salvatori e formata da attori diversamente abili. Il sodalizio ha vinto nei giorni scorsi il "Premio Internazionale Inclusione 3.0", grazie al progetto teatrale "Palcoscenico Aperto". La premiazione si è svolta alla presenza del rettore dell’Università di Macerata John McCourt e della professoressa Catia Giaconi. "Per noi è un riconoscimento importante – è il commento di Ubo Teatro sulla sua pagina Facebook –, che dà valore al lavoro che portiamo avanti ogni giorno: usare il teatro come spazio di incontro, espressione e inclusione reale. Continuiamo su questa strada con ancora più convinzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio all’inclusione per Ubo Teatro Articoli correlati Al progetto Vorreiandarealmuseo il premio Inclusione 3.0Il Cassero per la Scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento di Montevarchi è stato tra i vincitori dell’edizione 2026 del Premio Inclusione 3. Premio Roma: 280 alberi e inclusione sociale vinconoUn riconoscimento nazionale è stato conferito al centro socio-riabilitativo Emma Serena di San Nicolò, struttura gestita da Coopselios. Il Museo Omero tra i vincitori del Premio Inclusione 3.0ANCONA - Il Museo Tattile Statale Omero è tra i protagonisti del “Premio Inclusione 3.