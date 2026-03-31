Uno studio recente indica che il prediabete può essere invertito entro i primi due anni adottando modifiche nello stile di vita. Gli esperti sottolineano che certi comportamenti sono in grado di prevenire l'aggravarsi della condizione, evitando così il passaggio al diabete. Tra le misure più comuni ci sono cambiamenti nell'alimentazione, aumento dell'attività fisica e perdita di peso.

Il diabete di tipo 2 spesso ha un campanello d’allarme, ed è il prediabete: i livelli di zucchero nel sangue sono già superiori alla norma (tra i 100 e i 125 mgdl a digiuno) ma non ancora così alti da portare una vera e propria diagnosi di diabete. Il prediabete, comunque, è già un pericolo per la salute, perché aumenta il rischio di infarto, ictus e altri problemi cardiovascolari. Tenere sotto controllo la glicemia quindi è fondamentale, anche perché secondo diversi studi il prediabete potrebbe essere reversibile entro i primi 2 anni dall’insorgenza. Per farlo però è necessario cambiare tempestivamente stile di vita: “Gli studi sottolineano l’importanza di un’azione tempestiva, in particolare nei primi 2-3 anni dalla diagnosi di prediabete, perché questo periodo è la finestra più efficace per renderlo ancora reversibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prediabete, può essere reversibile nei primi 2 anni cambiando stile di vita: ecco come

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