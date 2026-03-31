Prato Teatro Metastasio | concerto di Pasqua della Camerata strumentale con Radaelli e Buccarella al cembalo

A Prato, nel Teatro Metastasio, si è tenuto un concerto di Pasqua organizzato dalla Camerata strumentale, con esecuzioni dedicate alle composizioni di Bach. Sul palco si sono alternati Radaelli e Buccarella, entrambi al cembalo, interpretando brani del compositore tedesco. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e si è concluso con un intervento musicale incentrato sulle opere bachiane.

Uniti soprattutto dalla devozione comune alla musica di Johann Sebastian Bach, qui rappresentato da quattro concerti che sono altrettanti capolavori, due per una tastiera e due per una coppia di tastiere. Nessuno di questi concerti fu concepito originariamente per il clavicembalo; sono tutti trascrizioni di concerti composti per altri strumenti. Quello in do minore ci è giunto anche nella versione originale per due violini, le prime redazioni degli altri invece sono andate perdute. Gli adattamenti per tastiera furono realizzati da Bach a beneficio del suo «Collegium musicum», l’orchestra che sotto la sua guida univa studenti e professori dell’Università di Lipsia nel Caffè Zimmermann, per il piacere di suonare insieme. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, Teatro Metastasio: concerto di Pasqua della Camerata strumentale con Radaelli e Buccarella al cembalo Articoli correlati Prato, concerto di Pasqua della Camerata StrumentalePrato, 29 marzo 2026 – Il tradizionale concerto di Pasqua della stagione della Camerata Strumentale è quest’anno ospitato al Teatro Metastasio il 2... Prato, concerto nel segno di Brahms e Schumann della Camerata StrumentalePrato, 12 marzo 2026 - Giovedì 12 marzo, alle ore 21, al Teatro Politeama Pratese (via Garibaldi 33, Prato), sarà protagonista della serata musicale... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Camerata strumentale di Prato, al Teatro Metastasio il concerto di Pasqua dedicato a Bach e al clavicembalo – ASCOLTA; Prato, concerto di Pasqua della Camerata Strumentale; Changing the sheets; Prato concerto di Pasqua della Camerata Strumentale. Steve Coleman and Five Elements in concertoPer Met Jazz 2026, lunedì 23 marzo al Teatro Metastasio di Prato alle ore 21 arriva il concerto di Steve Coleman and Five Elements ... controradio.it Ella Fitzgerald, Ray Charles, Duke Ellington, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie: sono solo alcuni dei mostri sacri del jazz che tra gli anni ’60 e ’70 hanno calcato il palco del Teatro Metastasio. Domenica 29 marzo, alle ore 11, alla Scuola di Musica G. Verdi Prat facebook