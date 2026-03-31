Mario Adinolfi, esponente del Popolo della Famiglia, ha comunicato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Prato in vista delle elezioni amministrative del 24 maggio. La sua candidatura si propone di affrontare il tema della corruzione, secondo quanto dichiarato dall’interessato. La campagna elettorale si concentra sulla contrapposizione al Partito Democratico, che appoggia un altro candidato.

Mario Adinolfi, esponente del Popolo della Famiglia, ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a sindaco di Prato per le elezioni amministrative previste il 24 maggio. Questa mossa interviene in un momento di stallo locale, cercando di influenzare l’esito di una consultazione nata dalla dimissione dell’amministrazione uscente. La decisione mira a trasformare la città in un caso nazionale che metta in luce le dinamiche tra politica e crimine organizzato. L’annuncio è stato reso pubblico tramite i canali social dell’esponente, rompendo il silenzio che caratterizzava la scena politica pratese mentre i grandi partiti attendevano ancora di definire i propri candidati ufficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato: Adinolfi sfida il PD con una candidatura contro la corruzione

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