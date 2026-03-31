Posizioni economiche ATA prova suppletiva il 23 aprile Ecco le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Il 23 aprile 2026 si terrà la prova suppletiva per le posizioni economiche ATA. I candidati coinvolti sono stati convocati per sostenere l'esame in quella data. Le convocazioni sono state comunicate e sono in fase di aggiornamento. La prova rappresenta un passaggio importante per coloro che devono completare il processo di selezione.

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