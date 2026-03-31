Porti | Perrini Cni Il mare è un’infrastruttura naturale che rappresenta una grande fonte economica per le nostre comunità

Un rappresentante di un’associazione di categoria ha affermato che il mare rappresenta un’infrastruttura naturale fondamentale, non solo come orizzonte geografico ma anche come via di collegamento con il resto del mondo. Ha sottolineato che questa risorsa ha avuto un ruolo storico e ha costituito una fonte economica importante per le comunità costiere. La dichiarazione è stata diffusa tramite agenzia di stampa.

(Adnkronos) – "Il mare non è solo orizzonte geografico, è un’infrastruttura naturale, una via di collegamento con il mondo, una risorsa che ha fatto la storia e ha rappresentato una grande fonte economica per le nostre comunità. L’evento di oggi è frutto di un cammino iniziato da oltre un anno che ha visto la nostra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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