Porti a Torre Annunziata l?azienda big della logistica | Salto in avanti con Fhp

L’azienda leader nel settore della logistica ha annunciato un importante passo avanti attraverso l’acquisizione di un polo cerealicolo a Torre Annunziata, che ora entra a far parte di un gruppo nazionale specializzato nella gestione di merci rinfuse portuali e ferroviarie. La notizia riguarda una delle principali aziende del settore e riguarda un’area strategica per il traffico di merci in Italia.

Il Polo cerealicolo di Torre Annunziata entra nel gruppo leader italiano della logistica portuale e ferroviaria delle merci rinfuse. La FHP Group, che fa riferimento al maggiore gestore italiano di fondi infrastrutturali F2i SGR, ha acquisito, infatti, il 60% della Solacem, un’azienda che è riuscita negli anni a ritagliarsi un importante ruolo del movimentazione dei cereali: basti pensare che da sola, nel porto di Torre Annunziata, è riuscita a trattarne il 30% che arrivano nei porti di Napoli e Salerno. Una importante realtà, dunque, che ora si prepara «ad un nuovo salto in avanti perché - come ha sottolineato Paolo Cornetto, ceo di FHP -... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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