Portavoce Casa Bianca | Avete sentito un Amen stavamo pregando con il Presidente ad alta voce – Il video

Un portavoce della Casa Bianca ha confermato che, durante una riunione con il Presidente, si è tenuta una preghiera collettiva durante la quale si è udito un

(Agenzia Vista) Washington, 30 marzo 2026 "Avete sentito il nostro 'Amen' lì dentro? Abbiamo appena recitato una breve preghiera ad alta voce tutti insieme come squadra. In questa Settimana Santa, il Presidente Trump e la First Lady si uniscono in preghiera con i cristiani che celebrano la risurrezione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Mercoledì, il Presidente ospiterà un pranzo di Pasqua nella East Room con i leader religiosi di tutto il Paese per celebrare l'occasione", così Karoline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Portavoce Casa Bianca: Avete sentito un Amen stavamo pregando con il Presidente ad alta voce

Aggiornamenti e notizie su Portavoce Casa Bianca

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La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt risponde a Papa Leone XIV, il quale aveva affermato che Dio non ascolta le preghiere di chi fa la guerra: Non credo ci sia nulla di male se i vertici militari o il presidente invitano a pregare per le nostre truppe. x.com