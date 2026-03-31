Pontecorvo il nuovo ortopantomografo è realtà nella casa della comunità

Nella Casa della Salute di Pontecorvo è stato inaugurato un nuovo ortopantomografo, che sarà presto operativo nella futura Casa della Comunità. L’installazione del dispositivo rappresenta un aggiornamento delle strutture sanitarie locali. La cerimonia di apertura si è svolta oggi, e l’attivazione del nuovo apparecchio è prevista a breve.

Oggi, nella Casa della Salute di Pontecorvo, che a breve sarà attivata come Casa della Comunità, abbiamo inaugurato il nuovo Ortopantomografo. L'ortopantomografia, nota comunemente come panoramica dentale, è una tipologia di esame radiologico che permette di analizzare i denti, le articolazioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Pontecorvo, il nuovo ortopantomografo è realtà nella casa della comunità Articoli correlati Verso la nuova Casa della Comunità di Pontecorvo, completata la segnaletica e riqualificata l'area esternaProsegue l'impegno della Direzione Strategica della ASL di Frosinone per il potenziamento, il decoro e la messa in sicurezza delle proprie strutture... Attivo alla Casa della Comunità di piazzale Milano il nuovo punto Digitale facileLa rete dei punti Digitale facile presenti a Piacenza si arricchisce del nuovo sportello alla Casa della Comunità di piazzale Milano aperto nelle... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Sanità, a Pontecorvo il primo Ortopantomografo pubblico della provincia; Pontecorvo, inaugurato alla Casa della Salute il nuovo ortopantomografo; Poste Italiane: in provincia di Frosinone, da mercoledì 1° aprile, saranno in pagamento le pensioni del mese; Frosinone, i carabinieri in visita al reparto di Pediatria dello Spaziani - Tu News 24 - Passione per l'informazione. Asl di Frosinone, inaugurato nella Casa della Salute di Pontecorvo il nuovo OrtopantomografoSi tratta di un macchinario, che grazie a prestazioni di altissimo livello e al suo elevato valore tecnologico, oltre che economico, garantirà prestazioni sanitarie in rapidità oltre che di alta quali ... tunews24.it Oggi, nella Casa della Salute di Pontecorvo, abbiamo inaugurato il nuovo Ortopantomografo. Si tratta di un macchinario - il primo in una struttura pubblica nella provincia di Frosinone - che grazie a prestazioni di altissimo livello e al suo elevato valore tec - facebook.com facebook