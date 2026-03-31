Pontecorvo il nuovo ortopantomografo è realtà nella casa della comunità

Da frosinonetoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Casa della Salute di Pontecorvo è stato inaugurato un nuovo ortopantomografo, che sarà presto operativo nella futura Casa della Comunità. L’installazione del dispositivo rappresenta un aggiornamento delle strutture sanitarie locali. La cerimonia di apertura si è svolta oggi, e l’attivazione del nuovo apparecchio è prevista a breve.

Oggi, nella Casa della Salute di Pontecorvo, che a breve sarà attivata come Casa della Comunità, abbiamo inaugurato il nuovo Ortopantomografo. L'ortopantomografia, nota comunemente come panoramica dentale, è una tipologia di esame radiologico che permette di analizzare i denti, le articolazioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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