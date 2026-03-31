“Il richiamo continuo alla sentenza della Cassazione nella vicenda di Acqualonga (la strage del bus precipitato ad Avellino causando 40 morti, ndr) è un guasto e un boomerang per l’impianto d’accusa che evoca un precedente privo di alcuna rilevanza per questa vicenda”. Lo ha detto l’avvocato Giovanni Paolo Accinni, difensore di Giovanni Castellucci nelle conclusioni della sua arringa difensiva nel processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). Per il difensore “il crollo del Morandi non ha nulla a che vedere con l’incidente di Acqualonga perché la corrosione nel punto dello strallo che ha ceduto non è la causa primigenia del crollo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Ponte Genova: sentenza Avellino un boomerang per l’accusa”

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