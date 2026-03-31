Da oltre un anno, ciclisti e camminatori non possono più utilizzare la via Ordona, un percorso storico che collega Foggia, Ordona e Lavello, attraversando i tratturi antichi. La chiusura del ponte sul torrente Cervaro, situato lungo questa via, ha impedito il passaggio, rendendo impossibile raggiungere il Bosco Incoronata e altre località di interesse turistico e culturale lungo il percorso.

La denuncia e le richieste alternative per raggiungere in sicurezza il bosco Incoronata di Foggia, adi Fulvio Di Giuseppe, presidente Fiab Cicloamici Camminatori e ciclisti da oltre un anno non riescono più a percorrere la strada di grande interesse turistico e culturale nota come via Ordona, che ripercorre gli antichi tratturi Foggia-Ordona-Lavello e il tratturo San Lorenzo, dopo che il ponte sul torrente Cervaro - situato all’interno del Parco regionale dell’Incoronata - è stato chiuso con reti e blocchi di cemento che impediscono l’attraversamento. “Secondo quanto riferito dal Comune, il ponte presenterebbe un rischio tale da impedirne il transito non solo ai veicoli, ma anche a pedoni, tra cui pellegrini e camminatori, e ai ciclisti”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Ponte chiuso, ciclisti e camminatori impossibilitati a raggiungere il Bosco Incoronata: "Costretti a fermarci"

Articoli correlati

Parco regionale dell’Incoronata irraggiungibile per camminatori e ciclistiDa oltre un anno la strada di grande interesse turistico e culturalenota come via Ordona, che ripercorre gli antichi tratturiFoggia-Ordona-Lavello e...

Il caro-gasolio affonda i pescatori: "Abbiamo carburante per 14 giorni, poi saremo costretti a fermarci""Abbiamo carburante sufficiente per un paio di settimane, poi dovremo fermarci e rimanere in porto".