A Pompei, nei tradizionali altari domestici, sono stati trovati aromi provenienti da Africa e Asia. La scoperta riguarda anche le ceneri di bruciaprofumi, con riferimenti a riti e traffici di origine globale. La presenza di questi elementi indica scambi culturali e commerciali tra le diverse aree del mondo antico. La ricerca si inserisce in uno studio più ampio sui riti e le pratiche religiose in città antiche.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Pompei, celebre per i suoi straordinari reperti archeologici, rivela segreti inaspettati attraverso le ceneri dei bruciaprofumi. Recenti studi indicano che, nella vita quotidiana della città, si intrecciavano profumi del Mediterraneo e aromi provenienti da terre lontane. Analisi condotte da un team internazionale di ricercatori su due bruciaprofumi, uno di Pompei e l’altro di una villa a Boscoreale, hanno rivelato un uso sorprendente di essenze aromatiche. Questi riti familiari non coinvolgevano solo piante locali, ma anche sostanze importate dall’Africa e dall’Asia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pompei: gli aromi esotici d’Africa e Asia nei tradizionali altari domestici.

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