Polizia di Stato | 11 fogli di via 2 Dacur e sorveglianza speciale a stalker

Nell’ultima settimana, le forze di polizia hanno intensificato i controlli sul territorio provinciale. Sono stati emessi 11 fogli di via, due decreti di ammonimento (Dacur) e una misura di sorveglianza speciale nei confronti di un individuo coinvolto in comportamenti di stalking seriale. Questi interventi rientrano nelle operazioni di controllo e prevenzione condotte dalle forze dell’ordine.

ntensificati i controlli della Polizia di Stato sul territorio provinciale. Nell’ultima settimana sono stati emessi 11 fogli di via, adottati 2 Dacur e disposta una misura di sorveglianza speciale nei confronti di uno stalker seriale. Nel corso delle attività, un cittadino albanese irregolare, con precedenti per furto e spaccio, è stato espulso e accompagnato all’aeroporto di Perugia. Per lui è scattato il divieto di rientro in Italia per cinque anni. Sul fronte delle misure di prevenzione, i fogli di via hanno riguardato soggetti non residenti nei comuni interessati, responsabili di reati tra cui truffe ad anziani, furti nei negozi e raggiri legati alla vendita di falsi oggetti di valore. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Polizia di Stato: 11 fogli di via, 2 Dacur e sorveglianza speciale a stalker Articoli correlati Controlli della Polizia di Stato: due stranieri irregolari allontanati e sorveglianza speciale per soggetto pericolosoEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Leggi anche: Siena e Valdelsa super sorvegliate ’Dacur’ e fogli di via "anti-maranza" Tutto quello che riguarda su Polizia di Stato 11 fogli di via 2... Temi più discussi: Milano, rapina sul bus: la Polizia di Stato arresta tre giovani; Rimini, si aggira nei pressi della Stazione con una pistola a salve: Polizia di Stato denuncia 20enne; Sicurezza nei locali; Napoli, blitz della polizia di stato: sei arresti per traffico di droga. Operazione della polizia a Secondigliano: 11 arresti all’albaQuesta mattina, nel quartiere di Secondigliano, la Polizia di Stato ha eseguito un’importante operazione che ha portato all’arresto di 11 persone, ritenute coinvolte in attività criminali sul territor ... internapoli.it Blitz antidroga dalla Polizia di Stato a Secondigliano, 11 arrestiSono accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione di droga , con l'aggravante mafiosa, di rapina, le 11 persone arrestate nel rione Berlingieri di Secondigliano dall ... ansa.it La Polizia di Stato di Como nel mese di marzo ha provveduto ad accompagnare alla frontiera 15 cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. Si tratta di: 4 cittadini peruviani, tre uomini rispettivamente di 37, 49, 26 anni, ed una donna di 34 anni; due citta - facebook.com facebook