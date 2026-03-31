Polignano si conferma capitale mondiale dei tuffi | a settembre la tappa del Red Bull Cliff Diving 2026

A Polignano a Mare si terrà a settembre la tappa del Red Bull Cliff Diving 2026, che segna la 17ª stagione della competizione internazionale di tuffi dalle grandi altezze. La gara si svolge sulla costa pugliese e rappresenta uno degli appuntamenti principali del circuito mondiale, confermando la città come sede di riferimento per questa disciplina. La manifestazione è stata ufficializzata oggi, con l’evento che si inserisce nel calendario della serie di gare di quest’anno.

La grande sfida dei tuffi dalle grandi altezze torna a infiammare la costa pugliese. È stata ufficializzata oggi la 17ª stagione della Red Bull Cliff Diving World Series, il circuito internazionale più prestigioso della disciplina che vedrà, ancora una volta, Polignano a Mare come tappa centrale e imprescindibile del calendario globale. Per la tredicesima volta nella storia della manifestazione, le scogliere di calcare a strapiombo sull'Adriatico diventeranno l’arena naturale per l’élite mondiale del diving. L’appuntamento è fissato dal 25 al 27 settembre 2026. La conformazione ad anfiteatro di Polignano, ormai considerata la ‘casa’ italiana dell’evento, accoglierà migliaia di appassionati per assistere a una delle fasi più calde del campionato, in una posizione strategica verso la chiusura della stagione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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