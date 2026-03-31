Poker anche alla Svezia l' Under 21 resta in corsa per un posto agli Europei

L’Italia Under 21 ha ottenuto una vittoria facile in Svezia contro la nazionale locale, consolidando la propria posizione nel girone di qualificazione agli Europei del 2027. La partita si è conclusa con la doppietta di Koleosho e i gol di Ndour e Lipani, contribuendo alla vittoria degli azzurrini nel match di Boras. La squadra resta in corsa per la qualificazione, in vista delle prossime sfide contro Albania e Serbia.

Doppietta di Koleosho e gol di Ndour e Lipani per gli azzurrini a Boras BORAS (SVEZIA) - Tutto facile per l'Italia nell'ottava partita del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia. Dopo il poker alla Macedonia del Nord, gli azzurrini stendono per 4-0 anche la Svezia (stesso risultato dell'andata) grazie alla doppietta di Koleosho e alle reti di Ndour e Lipani. Una vittoria fondamentale per rispondere a quella della Polonia capolista, che rimane a +3 quando mancano due partite al termine della fase a gironi. Serve qualche minuto alla formazione di Baldini per prendere le misure sul sintetico di Boras, ma dopo una prima fase di studio e un intervento di Palmisani su Zatterstrom, gli ospiti prendono in mano la partita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Poker anche alla Svezia, l'Under 21 resta in corsa per un posto agli Europei Articoli correlati Calcio, netta vittoria dell’Italia U21 in Svezia nelle qualificazioni agli Europei: play-off certi, primo posto ancora possibileVince e convince l’Italia del CT Silvio Baldini, impegnata nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nell’ottava giornata,... Leggi anche: Calcio a 5, un’Italia scintillante rifila un poker alla Polonia e si rilancia agli Europei Una selezione di notizie su Poker anche alla Svezia l'Under 21... Temi più discussi: Poker Under, a segno Fini; Qualificazioni Europeo U21: poker dell’Italia contro la Macedonia del Nord; Mondiali: poker texano per l'Italia, all-in contro l'Irlanda del Nord; A Empoli gli Azzurrini si impongono 4-0 sulla Macedonia del Nord. Baldini: Forti e maturi, bella prestazione. U21, l’Italia cala il poker: Svezia sconfitta 4-0U21, qualificazioni Europei: Svezia-Italia, le pagelle, i voti, il tabellino, i gol e i marcatori della partita ... italpress.com Svezia-Italia diretta qualificazioni Europeo U21: poker e vittoria per la squadra di Baldini LIVESeconda vittoria in pochi giorni per l'Italia U21 di Silvio Baldini, che non sbaglia alla Boras Arena e supera con un rotondo 4-0 la Svezia di Daniel Backstrom, in occasione dell'ottava giornata della ... msn.com L’Italia di Baldini è una macchina da gol! Poker alla Svezia firmato da Koleosho (doppietta), Ndour e Lipani: gli Azzurrini sono sempre più secondi nel girone di qualificazione all’Europeo a -3 dalla Polonia capolista - facebook.com facebook Stamattina, poker di donne al Barbasa di Olbia. (Foto di Ilenia Varrucciu). #marellagiovannelli @arabellaiv__ @valeficient_873 @barbasa__olbia #olbia x.com