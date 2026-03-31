Pognano grave infortunio sul lavoro | 46enne in ospedale in codice rosso

Martedì 31 marzo, nella zona industriale di Pognano, un uomo di 46 anni ha subito un grave infortunio nel corso di un’attività lavorativa presso uno degli stabilimenti dell’azienda Isocell. L’incidente si è verificato in via delle Gere e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Pognano. Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di martedì 31 marzo in via delle Gere, in uno degli stabilimenti della Isocell. Coinvolto un uomo di 46 anni. L’allarme è scattato intorno alle 7.30. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica. I soccorsi sono partiti in codice rosso. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un cassero durante le lavorazioni. Le cause dell’infortunio sono in corso di accertamento: sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici di Ats. da parte dei tecnici Struttura Complessa (Sc) Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Psal) e Ats Bergamo. Il 46enne è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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