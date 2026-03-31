Il commissario tecnico degli Stati Uniti ha commentato il momento di forma di Christian Pulisic alla vigilia della prossima partita. Ha affermato che la squadra si impegnerà a supportarlo e ha spiegato come intendono farlo. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in vista dell'incontro, senza ulteriori dettagli sui piani specifici o sulle condizioni del giocatore.

Le prestazioni di Pulisic stanno facendo discutere anche negli Stati Uniti. L'attaccante del Milan è stato bersagliato dai tifosi americani per la sua prova contro il Belgio. L'ex Chelsea non segna con la Nazionale dal 2024 e, nel frattempo, ha anche perso la fascia da capitano. In merito alle prestazioni di Christian Pulisic si è espresso anche Mauricio Pochettino, CT degli Stati Uniti. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate durante la conferenza stampa alla vigilia di USA-Portogallo. "Sappiamo che Christian sa segnare, ma forse domani (oggi, ndr) potremmo provare ad aiutarlo a sbloccarsi. Forse lo aiuteremo un po' avvicinandolo alla porta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pochettino (CT Stati Uniti) sul momento di forma di Pulisic: “Lo aiuteremo, ecco come…”

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Pulisic sul suo momento: “Mi sento in buon momento. Puoi giocare male, ma se fai gol la gente ti osanna”Christian Pulisic è stato recentemente intervistato dal magazine americano "Men's Journal".

Tutto quello che riguarda su Stati Uniti

Temi più discussi: Christian Pulisic è un caso anche in nazionale? Il ct degli USA Pochettino sulle tracce di Allegri: pronto un cambio di ruolo; Pochettino: Pulisic? Mi ha detto che ha bisogno di tornare al gol. Gli ho detto di stare tranquillo, tornerà a segnare; Noahkai Banks, da Honolulu alla Bundesliga; Al Milan ha perso il gol, in Nazionale ha perso la fascia: dentro la crisi di Pulisic.

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