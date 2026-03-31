Poche strade intitolate a donne il Consiglio torna alla carica | Si parta da Elda Pucci in via Principe di Paternò

Il Consiglio comunale ha riproposto l’idea di intitolare una strada a una donna, proponendo di dedicare un tratto di via Principe di Paternò a Elda Pucci, che è stata la prima e finora unica donna sindaco di Palermo. La strada interessata si trova tra via Sciuti e via Libertà. Attualmente, sono poche le vie dedicate a figure femminili nel territorio cittadino.

Intitolare il tratto di via Principe di Paternò, compreso tra via Sciuti e via Libertà, a Elda Pucci, prima e finora unica donna sindaco di Palermo. È questo il contenuto di un ordine del giorno proposto dai consiglieri comunali del gruppo Oso, Giulia Argiroffi e Ugo Forello, approvato oggi dall'Aula. Il voto non è vincolante, ma in teoria dovrebbe impegnare l'Amministrazione Lagalla a trovare uno spazio nella toponomastica del capoluogo all'esponente della Dc, che fu protagonista della politica cittadina e non solo per oltre un decennio a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. “Ma da allora nulla è stato fatto", dice Argiroffi, che adesso è tornata sul tema insieme a Forello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Strade, piazze e rotatorie intitolate a giovani vittime: Agrigento ridisegna la mappa delle sue stradeFra i nominativi, alcuni dei quali hanno fatto già discutere, anche quello di Stefano Saetta: il figlio del giudice Antonino. Antisemitismo, Vannacci contro proposta Scotto: “Liberticida, si preoccupi delle strade intitolate all’infoibatore Tito”(Adnkronos) – Il generale Roberto Vannacci contro la proposta di legge del dem Arturo Scotto, che chiede di vietare l'intitolazione di strade e...