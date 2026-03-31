Oggi si gioca la partita decisiva tra Bosnia e Italia, valida per i playoff dei Mondiali del 2026. La sfida si tiene a Zenica, in Bosnia-Erzegovina, e rappresenta l’ultimo ostacolo per la qualificazione della nazionale italiana alla fase finale del torneo. Le formazioni sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, con le squadre pronte a scendere in campo.

Zenica (Bosnia-Erzegovina), 31 marzo 2026 - Il grande giorno, quello determinante per il futuro dell' Italia ai Mondiali del 2026, è arrivato. Gli azzurri del commissario tecnico Gennaro Gattuso sono pronti a sfidare, questa sera a Zenica, la Bosnia Erzegovina nella finale dei playoff che vale un posto nel Gruppo B della prossima coppa del mondo di calcio. Tra polemiche per le esultanze dei giocatori italiani dopo la semifinale e casi di spionaggio, il clima attorno a questo match è rovente. La pressione è altissima e la posta in palio è di valore inestimabile per entrambe. L'Italia non può permettersi di restare a casa per il terzo mondiale consecutivo, mentre la Bosnia avrà dalla sua la carica dei propri tifosi per centrare l'impresa allo stadio Bilino Polje. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Playoff mondiali Bosnia-Italia: le ultimissime sulle formazioni

Articoli correlati

Leggi anche: Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

Bosnia-Italia, le probabili formazioni dei playoff Mondiali: Pio Esposito favorito su ReteguiL’Italia scende in campo contro la Bosnia per la finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026: Gattuso dovrebbe fare un solo cambio in...

Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: il commento di Teotino sulle possibili avversarie

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Italia - Bosnia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca; Turpin arbitrerà Bosnia-Italia: è lo stesso del playoff perso contro la Macedonia del Nord; Bosnia-Italia: data, orario e come vedere la finale dei playoff Mondiali.

Bosnia-Italia, finale playoff qualificazione Mondiali: orario e dove vederla in tv e in streamingA Zenica gli Azzurri di Gattuso contro gli uomini di Barbarez si giocano un pass per l'America: tutto quello che c'è da sapere ... corrieredellosport.it

Vediamo chi indovina come finisce BOSNIA-ITALIA - facebook.com facebook

Gattuso ha scelto chi sono i 5 calciatori tagliati che guarderanno Bosnia-Italia dalla tribuna x.com