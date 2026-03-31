Planet Farms si colloca al 16° posto nella classifica mondiale per innovazione, secondo la FoodTech 500 2025 curata da Forward Fooding. La lista comprende le 500 aziende più influenti nel settore alimentare a livello globale, riconosciute per aver guidato cambiamenti significativi e ridefinito i sistemi alimentari attraverso innovazioni. La società si distingue tra le realtà più all’avanguardia nel settore.

Quanto emerge nella FoodTech 500 2025, la prestigiosa classifica internazionale. L'azienda effettua un processo che elimina l'uso di fitofarmaci La Planet Farms tra le 500 realtà più innovative a livello globale. È quanto emerge nella FoodTech 500 2025, la prestigiosa classifica internazionale, curata da Forward Fooding, che valorizza le 500 realtà globali capaci di guidare il cambiamento, ridefinendo i sistemi alimentari attraverso soluzioni tecnologiche d'avanguardia, efficienza operativa e modelli di business resilienti. "L'ingresso nella FoodTech 500 - commenta Daniele Benatoff, co-founder e Ceo di Planet Farms - premia la nostra visione di un'agricoltura intesa come frontiera tecnologica. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Planet Farms è la 16esima azienda al mondo per innovazione

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