Per la celebrazione di Pasqua, il clero potrà accedere al Santo Sepolcro, rispettando le restrizioni vigenti, mentre le messe saranno trasmesse in streaming e senza processioni o assembramenti. È stato raggiunto un accordo con le autorità israeliane che permette l'accesso ai luoghi sacri per i riti religiosi. Nessuna manifestazione pubblica sarà organizzata sul posto.

Il clero potrà entrare in chiesa, non ci sarò alcuna processione o assembramento, i riti saranno trasmessi in diretta streaming. Si chiude con un accordo il caso sollevato dallo stop della polizia israeliana al Patriarca latino di Gerusalemme che domenica al Santo sepolcro voleva celebrare in maniera privata la Domenica delle Palme. La polizia lascerà entrare Pizzaballa e le altre autorità religiose nella basilica simbolo della cristianità a Gerusalemme, ma i riti della Settimana santa non potranno comunque svolgersi secondo l'esatta tradizione a causa delle restrizioni che gravano su tutte le componenti religiose della Città santa in questo tempo di guerra, da quando i missili iraniani sono caduti anche sulla città Vecchia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pizzaballa al Santo sepolcro per Pasqua, messe in streaming. Raggiunto l'accordo con le autorità israeliane

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