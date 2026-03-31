Negli ultimi tempi si assiste a un aumento delle richieste in ambito sentimentale, con molte persone che stabiliscono standard più elevati e meno tolleranza. Questa tendenza si manifesta anche attraverso l’imposizione di paletti specifici, che portano alcune a essere etichettate come “esigenti” o “difficili” nelle relazioni. Le discussioni su questi comportamenti sono spesso accompagnate da commenti e stereotipi, anche su atteggiamenti considerati più soft, come la presenza di gatti.

Standard “alti” in amore perché abbiamo scelto di non accontentarci più. Spesso quando imponiamo dei paletti in amore veniamo etichettate come “pesanti” o “gattare” (come se fosse una vergogna vivere circondate da gatti sicuramente più emotivamente disponibili di molti umani). Forse, però, dopo una catena di situationship e appuntamenti falliti, abbiamo imparato che chi entra nella nostra vita deve aggiungere qualcosa, non completarla. L’amore non è compensare, è accompagnare. Come sono cambiati gli standard in amore oggi. Per anni ci è stata insegnata l’equazione “amore=sopportazione”. Se provaste a parlare con una coppia sposata da cinquant’anni, alla domanda “Il segreto per arrivare così lontani?”, risponderebbe “ Sopportare ”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Più standard e meno pazienza: siamo diventate esigenti in amore?

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