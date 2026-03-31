Pista ciclabile tra Mirano e Pianiga | c' è il progetto

La Città metropolitana ha approvato il progetto per completare una pista ciclabile tra Mirano e Pianiga lungo la strada provinciale 26. Il decreto firmato dal sindaco riguarda anche interventi di segnaletica e toponomastica lungo il tratto interessato. La decisione riguarda i due comuni e le relative strade provinciali.

Il sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro ha approvato con un decreto la fattibilità per il completamento di un tratto di pista ciclabile, interventi di segnaletica e toponomastica, tra i comuni di Mirano e Pianiga lungo la strada provinciale 26.Un investimento di 1 milione e 221 mila. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Pista ciclabile tra Mirano e Pianiga: c'è il progetto Articoli correlati Tramonta il progetto per la pista ciclabile in corso Calatafimi, tra le alternative le bretelle di viale RegioneIl presidente della quarta circoscrizione Di Vincenti: "Salterebbe la metà dei posti auto. La pista ciclabile, i nuovi parcheggi e l’illuminazione a led: il maxi progetto di riqualificazioneÈ tutto pronto per i lavori di riqualificazione urbana che a Vimercate interesseranno le vie Galileo Galilei e via Crocefisso.