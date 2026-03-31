Pisa marzo da incubo | lo zero che condanna i nerazzurri

A marzo, il Pisa ha chiuso il mese senza ottenere punti nelle tre partite giocate, perdendo contro Bologna, Juventus e Como. La squadra toscana ha subito tre sconfitte consecutive, evidenziando una serie negativa senza successi nel periodo. La crisi si è acuita con la sconfitta contro il Como, ultima del mese.

Il mese di marzo si chiude nel peggiore dei modi per il Pisa. La squadra Toscana è sprofondata in una crisi di risultati e identità, totalizzando 0 punti in tre partite disputate in questo mese contro Bologna, Juventus e infine il tracollo totale contro il Como. L’incapacità di reagire alle difficoltà è evidente sopratutto nel lato offensivo: zero gol realizzati in tutto il mese di marzo. Una mancanza che pesa non soltanto sul morale della squadra ma anche nella media punti stagionale che è crollata. Al momento il pisa condivide l’ultimo posto in classifica con l’Hellas Verona a quota 18 punti, ma con la peggior difesa del campionato, 54 gol subiti, di cui ben 10 incassati solo nelle ultime tre partite. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Pisa, marzo da incubo: lo “zero” che condanna i nerazzurri Articoli correlati Pagelle Inter Genoa, Dimarco e Calhanoglu da sogno. Amorim da incubo. I nerazzurri scappano in classifica- I VOTICalciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea... Chiuso lo Stretto di Hormuz: perché il prezzo della benzina schizzerà, lo scenario da incubo che spaventa l’ItaliaLe tensioni geopolitiche nel Medio Oriente hanno raggiunto un punto di rottura che minaccia di travolgere l’economia globale. Contenuti utili per approfondire su Pisa marzo da incubo lo zero che... Temi più discussi: Pronostico Como-Pisa quote analisi 30 giornata Serie A; Le pagelle di Como-Pisa, Diao inarrestabile, Moreo sbaglia e non si riprende più; Violenze in famiglia: Picchia la figlia. Mestoli e mazze tra le mura di casa; Torino, va curato il mal di trasferta: a Pisa per cercare l'antidoto. Como-Pisa tra sogno Champions e incubo retrocessione: il pronosticoPronostico Como-Pisa quote statistiche analisi precedenti 30 giornata Serie A in programma domenica 22 marzo alle 12:30 ... gazzetta.it Pomeriggio da incubo per il Cagliari: perde 3-1 col Pisa ultimoLa peggior versione stagionale del Cagliari concede la seconda vittoria in Serie A al Pisa, che batte 3-1 i rossoblù. I toscani, ultimi in classifica, segnano due volte con un uomo in meno, inutile la ... unionesarda.it Libreria Fogola Pisa added a new... - Libreria Fogola Pisa - facebook.com facebook Grazie Pisa! Una bellissima presentazione di Flotilla, un viaggio per Gaza edito da @GiuntiEditore . E’ stato un privilegio confrontarmi con Francesca Franceschi, il professore Francesco Strozzari, Anna Foa e Francesca Borri in collegamento da Nablus. Ora si x.com