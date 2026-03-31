Pioggia e vento gelido allerta arancione per il maltempo | scuole chiuse in quattro Comuni

Una nuova ondata di maltempo ha colpito il Salento nelle ultime ore, portando pioggia intensa e vento gelido. La Regione Puglia e il Centro funzionale decentrato della protezione civile hanno emanato un’allerta di livello arancione, che interessa diverse zone della regione. A causa delle condizioni meteo avverse, in quattro Comuni sono state disposte la chiusura delle scuole.

Il bollettino della protezione civile indica il pericolo dettato dal peggioramento delle condizioni meteo per l’intera giornata del 1 aprile. A Lecce e Nardò chiusi parchi e cimitero. A Copertino, Gallipoli, Casarano e Taurisano anche gli istituti scolastici I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Significativi anche gli innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con possibili fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone rurali. Si raccomanda ovviamente la massima attenzione. L’allerta meteo è prevista dalla mezzanotte del 1 aprile e per le successive 24 ore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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