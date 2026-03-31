Nella giornata di oggi sono stati lanciati numerosi missili sull’Iran, con un deposito di munizioni a Isfahan colpito dagli Stati Uniti. In risposta, Teheran ha lanciato attacchi contro Israele. La situazione si è intensificata con azioni militari da entrambe le parti e si susseguono aggiornamenti sulle operazioni in corso.

Pioggia di missili sull’Iran. Colpito dagli Stati Uniti un deposito di munizioni a Isfahan. E Teheran risponde colpendo Israele. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Pioggia di missili sull’Iran. Teheran risponde colpendo Israele

Articoli correlati

Israele e Usa attaccano l’Iran: «201 morti e 747 feriti». Teheran risponde con missili su Israele e Paesi del GolfoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Leggi anche: Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano: oltre 30 morti a Beirut

Pioggia di missili sull’Iran. Teheran risponde colpendo Israele

Contenuti e approfondimenti su Pioggia di missili sull'Iran Teheran...

Temi più discussi: Escalation in Medio Oriente: pioggia di missili iraniani su Israele, cresce il bilancio di vittime e danni; Intercettori al limite, lo scudo di Israele ora vacilla sotto la pressione dei raid iraniani; STOCK DI GUERRA: MISSILI E PETROLIO; Missili dell'Iran a Dimona, razzi di Hezbollah in Galilea. Netanyahu annuncia vendetta: Continueremo a colpire.

Notte di fuoco in medio oriente: espolosioni a Teheran e pioggia di missili su IsraeleNelle scorse ore, la comunità internazionale ha assistito a una drammatica escalation militare che ha coinvolto in modo diretto e simultaneo le ... dailyexpress.it

Medioriente nel caos, pioggia di missili sull’Iran per decapitare il regime che nomina il figlio di Khamenei nuova guida supremaMedioriente nel caos. Diluvio di bombe, la guerra si allarga. Missili sulla assemblea degli ayatollah, a Khamenei succederà il figlio Ali; sarà lui la guida suprema dell’Iran. Trump contro Madrid e ... blitzquotidiano.it

La gravidanza di Federica Pellegrini è agli sgoccioli. E la ex nuotatrice insieme al marito Matteo Giunta cerca di godersi ogni attimo prima del parto. Tuttavia, l'ultimo sfogo ha scatenato una pioggia di critiche sulla coppia. facebook