A poche ore dalla partita tra Bosnia e Italia, si fa sempre più insistente la domanda su chi affiancherà Kean nel reparto avanzato: Pio Esposito o Retegui. La scelta tra i due attaccanti è al centro dell’attenzione, con i media e gli addetti ai lavori che seguono con interesse le possibili formazioni. La decisione finale potrebbe influenzare le strategie della squadra per il match in programma.

di Stefano Cori Pio Esposito o Retegui questo il dubbio che ci ha accompagnato in questi giorni di avvicinamento a Bosnia-Italia. Mancano ormai poche ore alla gara della verità, ad una gara che per la Nazionale Italiana vale tutto. Alle ore 20:45 a Zenica, Bosnia e Italia si giocheranno un pass per il prossimo Mondiale che si giocherà in estate tra Messico, Canada e Stati Uniti. Dal fischio finale di Italia-Irlanda del Nord, semifinale giocata giovedì scorso, c’è una domanda che tiene banco tra i tifosi Azzurri: chi giocherà martedì (oggi) titolare in attacco? Pio Esposito o Matteo Retegui? In tanti speravano in un impiego dal primo minuto del classe 2005 visto il buon impatto avuto a Bergamo, ma per ora le probabili formazioni dicono altro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito o Retegui, a poche ore da Bosnia Italia: chi sarà il compagno di reparto di Kean?

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