Stasera alle 21, al Teatro Sperimentale di Ancona, va in scena lo spettacolo di Pino e gli Anticorpi, composto da Michele e Stefano Manca. Il concerto si intitola

"Zeitgeist", ovvero "una carrellata di personaggi surreali e sketch irresistibili". Viene annunciato così il nuovo spettacolo comico di Pino e gli Anticorpi, alias Michele e Stefano Manca, che saranno protagonisti questa sera (ore 21) al Teatro Sperimentale di Ancona. Accompagnati dal musicista Giovanni Arru, i due fratelli sardi celebrano quasi trent’anni di carriera tra cabaret, clownerie, avanspettacolo e monologhi, offrendo al pubblico una vera girandola di risate. Lo spettacolo è un omaggio ai tempi comici, un vortice di umorismo nonsense e comicità fisica che fonde il meglio del repertorio televisivo e teatrale del celebre duo. I personaggi più iconici si alternano a nuovi sketch inediti, in uno show che esplora le mille sfumature del comico, tra satira sociale e puro divertimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pino e gli Anticorpi sul palco tra cabaret e avanspettacolo

Articoli correlati

Al Gavazzeni show di Pino e gli AnticorpiVenerdì 20 febbraio andrà in scena lo spettacolo “Zeitgeist – Lo spirito dei tempi… comici” Venerdì 20 febbraio, alle 21, al cineteatro Gavazzeni di...

Leggi anche: Pino e gli Anticorpi al teatro ABC con ‘Zeitgeist’

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Zeitgeist, Lo spirito dei tempi… comici!: lo show del duo Pino e gli Anticorpi al Teatro Al Massimo; Pino e gli Anticorpi sul palco tra cabaret e avanspettacolo; Only Fun - Comico show | Puntata 26 marzo 2026.

Direttamente da Colorado, Pino e Gli Anticorpi a 105 Take Away!Pino e Gli Anticorpi a 105 Take Away. Direttamente dal palcoscenico di Colorado, Pino e Gli Anticorpi atterrano su Radio 105. Saranno Daniele Battaglia, Alan Caligiuri e Fiammetta Cicogna a incontrare ... 105.net

Al Gavazzeni show di Pino e gli AnticorpiVenerdì 20 febbraio, alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg) appuntamento con Pino e gli Anticorpi e lo spettacolo Zeitgeist. Lo spirito dei tempi…comici. I biglietti sono disponibili a ... bergamonews.it

Pino Cabras: Non conta solo ciò che succede, ma ciò che può essere fatto accadere. È uno di quei momenti. Nel mio libro del 2008 “Strategie per una guerra mondiale” cercavo - facebook.com facebook

Lavori sulla linea tra Pino e Luino, importanti modifiche alla circolazione dei TILO S30 - x.com