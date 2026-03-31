A Ronciglione, il mondo del calcio locale si stringe nel dolore per la scomparsa di Pietro Carletti, avvenuta lunedì 30 marzo all’età di 54 anni. La notizia ha suscitato commozione tra i tifosi e gli sportivi della zona, che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita improvvisa del protagonista.

L'uomo lascia una figlia piccola e la compagna. I ricordi: "Ciao Cecione". Il primo aprile i funerali Cordoglio a Ronciglione e nel mondo del calcio locale per la prematura morte di Pietro Carletti, venuto a mancare a soli 54 anni lunedì 30 marzo. Lascia la compagna, una figlia di appena 4 anni e un vasto cerchio di amici e conoscenti che lo ricordano con affetto e commozione. Uomo conosciuto, benvoluto, stimato e attivo in paese, era legato da sempre al mondo del calcio. Una passione che lo aveva portato anche a ricoprire il ruolo di allenatore. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore. Il rione San Severo e diverse realtà sportive del territorio, tra cui le Asd Futsal, Vicus e Cicram, hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Pietro Carletti muore a 54 anni, calcio in lutto a Ronciglione

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