pieno regime e carne halal per ripartire

Gli amministratori e i soggetti privati hanno annunciato la riapertura del mattatoio, che tornerà a operare a pieno regime con carne halal. Il centro, considerato un punto di riferimento igienico-sanitario per l’area del Centro Italia, rappresenta un elemento chiave per le attività di lavorazione di carne nella regione. La riapertura mira a garantire il rispetto delle normative e a ripristinare la produzione nel settore.

Cammertoni Gentili amministratori e soggetti privati, voglio porre l’attenzione sul valore strategico del mattatoio, che si distingue per essere, sotto il profilo igienico-sanitario, il centro d’eccellenza di riferimento per l’intera area del Centro Italia. Il valore intrinseco dell’impianto non risiede solo nella sua avanguardia strutturale, ma nella completezza della sua offerta operativa, garantita da tre linee di macellazione indipendenti (bovini, suini e ovini) e da un pacchetto autorizzativo unico che comprende macellazione, sezionamento, deposito e logistica (piattaforma della grande distribuzione) per carni macellate in altri impianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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