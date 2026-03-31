Oggi alle 17 si inaugura alla Rocca di Meldola la mostra collettiva ‘Picta Romagna’, parte di una rassegna europea di arte contemporanea. L’esposizione presenta 33 opere create da artisti provenienti da Grecia, Italia e Ucraina. L’ingresso è possibile dal parcheggio di via 1 maggio, accanto alla strada Bidentina. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

S’inaugura oggi alle 17 alla Rocca di Meldola la rassegna europea d’arte contemporanea ‘Picta Romagna’ (con ingresso dal parcheggio di via 1 maggio a fianco della Bidentina), con una mostra nella quale saranno esposte 33 opere di artisti greci, italiani e ucraini. L’esposizione è organizzata dall’associazione Cava Forever Aps, con il patrocinio del Comune di Meldola. Interverranno Michele Drudi, assessore alla cultura, Giada Severi, assessore al Turismo, Michele Valli, per la Provincia di Forlì-Cesena, e Giuseppe Bertolino, presidente di Cava Forever, direttore artistico e ideatore della manifestazione. "La quarta edizione della rassegna... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picta: collettiva alla Rocca con artisti greci, italiani e ucraini

Articoli correlati

Picta Romagna, "Nelle regole della bellezza": l'arte contemporanea alla Rocca di MeldolaLa rassegna europea d’arte contemporanea Picta Romagna approda in uno dei luoghi più suggestivi del territorio: la Rocca di Meldola.

Picta Romagna 2026: 60 artisti e 400 visitatori unisconoIl 10 marzo 2026 segna l’apertura della quarta edizione di Picta Romagna, una rassegna d’arte contemporanea che trasforma Terra del Sole in un...