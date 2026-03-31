Piazza Mentana scatta la riqualificazione

Ieri Piazza Mentana è stata interessata dall’arrivo di diverse ruspe, che hanno iniziato i lavori di riqualificazione dell’area. I mezzi, di solito impiegati per demolizioni, sono stati impiegati per intervenire sul quartiere, con l’obiettivo di rinnovare gli spazi pubblici. Le operazioni sono state accompagnate da un certo fermento tra i residenti e gli operatori coinvolti.

PORTO SAN GIORGIO Piazza Mentana ieri invasa delle ruspe. "Finalmente" si dirà, mezzi di solito utilizzati come demolitori di manufatti in piazza Mentana assolveranno un compito affatto diverso di riqualificazione dell’area. "Finalmente" si ripeterà perché l’intervento ha atteso più di tre anni per essere eseguito. Quindi rullo di tamburi e squilli di chiarine per festeggiare l’avvio dei lavori. Il calvario della piazza, quindi è durato oltre tre anni. Inizialmente a prendersi cura dell’opera il sindaco pro tempore, Nicola Loira il quale fece fare il progetto di riqualificazione e reperì 450000 euro per attuarlo ma non gli riuscì ad appaltarlo lasciando l’impegno al successore il quale se l’è presa comoda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza Mentana, scatta la riqualificazione Articoli correlati Riqualificazione di piazza Kennedy. Scatta la petizione dei cittadiniL’associazione LiberaMente Cittadino di Formigine segue con preoccupazione l’evolversi della vicenda che porterà alla perdita del cosiddetto... A Sant’Agata la riqualificazione della piazzaSono partiti mercoledì 7 gennaio i lavori di riqualificazione di piazza Monsignor Rambelli a Sant’Agata sul Santerno, un intervento atteso da tempo...