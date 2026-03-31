Piantanida | Douvikas al Milan non ce lo vedo Nazionale? Dimarco uomo chiave

Il giornalista sportivo Franco Piantanida ha commentato alcune questioni legate al calcio italiano, esprimendo dubbi sulla possibilità che Douvikas possa trasferirsi al Milan. Ha inoltre parlato della Nazionale, indicando Dimarco come elemento chiave della squadra. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su aspetti specifici delle strategie di mercato e sui ruoli dei giocatori in vista delle prossime competizioni.

Il giornalista sportivo Franco Piantanida ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio durante il solito appuntamento con Maracana. Piantanida si è voluto soffermare sulla partita di stasera tra Bosnia e Italia rivelando chi, secondo lui, potrebbe essere il protagonista. Spazio,però anche a Milan. Le sue parole: Che sensazioni hai riguardo Bosnia-Italia? "La cosa drammatica di stasera è una: io ricordo dopo Italia-Svezia quanto ho sofferto e quanto fossi incredulo e deluso. Oggi invece se usciamo è normale. Personalmente non sento alcun tipo di tensione, né tantomeno di emozione. È brutto che si sia giunti a normalizzare questo tipo di situazioni". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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