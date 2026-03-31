La Pianese ha ottenuto un pareggio sul campo del Forlì, in una partita giocata con determinazione e spirito di sacrificio. La squadra, reduce da una serie di risultati positivi, ha affrontato l’impegno in condizioni difficili a causa delle assenze numeriche. La prestazione ha permesso alle zebrette di mantenere l’ottavo risultato utile consecutivo, senza però riuscire a ottenere la vittoria.

Un pareggio che vale tanto, quello conquistato dalla Pianese sul difficile campo del Forlì: in grande emergenza dal punto di vista numerico, le zebrette hanno affrontato l’impegno con dedizione, carattere e spirito di sacrificio e sono riuscite a centrare l’ ottavo risultato utile consecutivo. "Abbiamo conquistato un punto sicuramente importante – ha affermato il difensore bianconero, Lorenzo Masetti (foto) –. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra che gioca un buon calcio, che ha del fraseggio la sua arma migliore e che, in questo campionato, ha dimostrato il proprio valore. Portare a casa un punto su un campo così non è affatto scontato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pianese, Massetti e il pareggio a Forlì: "Quel punto? Per nulla scontato"

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