Pezzaze | Pasquetta in miniera

A Pezzaze, la Miniera Marzoli ha programmato per il giorno di Pasquetta un evento che combina natura, storia e avventura. I partecipanti potranno esplorare il sito minerario con un percorso che include una parte a bordo del trenino minerario e un'altra a piedi, accompagnati da guide specializzate. L'iniziativa offre un'opportunità di visita alternativa rispetto alle tradizionali gite di Pasquetta.

Una Pasquetta diversa dal solito? Scendi nel cuore della montagna. La Miniera Marzoli organizza una giornata speciale tra natura, storia e avventura?? Un’esperienza unica: parte del percorso a bordo del trenino minerario e una a piedi, accompagnati da guide esperte. Un viaggio affascinante. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati L’arte di Bartolo Cattafi inesauribile minieraDa quando le edizioni Le Lettere nel 2019 hanno pubblicato «Tutte le poesie», a cura di Diego Bertelli, la figura di Bartolo Cattafi (Barcellona... Malonno: visita guidata alla Miniera FerrominersAvventura, storia e incanto nel cuore della Valle dei Segni: dopo oltre 70 anni di chiusura, questo inverno ha riaperto la Miniera Ferrominers di... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Pezzaze Pasquetta in miniera Pezzaze: Pasquetta in minieraUna Pasquetta diversa dal solito? Scendi nel cuore della montagna. La Miniera Marzoli organizza una giornata speciale tra natura, storia e avventura ?? Un’esperienza unica: parte del percorso a bordo ... bresciatoday.it Caschetto in testa e una torcia. Si entra nella Miniera MarzoliSalire sul trenino giallo che si insinua nelle antiche gallerie della Miniera Marzoli di Pezzaze, in provincia di Brescia, in un percorso attraverso la storia del lavoro dei minatori, illuminando una ... quotidiano.net