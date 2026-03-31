Petrolio in aumento | il contrabbando di gasolio diventa un affare sempre più redditizio

Da napolipiu.com 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane sono stati sequestrati cinque mezzi coinvolti in attività di contrabbando di gasolio, un settore che registra un aumento dei profitti con la crescita dei prezzi del petrolio. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato veicoli utilizzati per trasportare illegalmente carburante, evidenziando una crescente attenzione verso queste operazioni illecite. Le indagini continuano per identificare i soggetti coinvolti.

"> Sequestro di 5.000 Litri di Carburante a Napoli. Recentemente, la Guardia di Finanza di Napoli ha condotto una significativa operazione nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, portando al sequestro di cinquemila litri di gasolio di contrabbando. Durante l’intervento, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno scoperto un box auto trasformato in un deposito clandestino, in un contesto di controlli rinforzati sui prodotti petroliferi. Queste misure sono state intensificate a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio, un fenomeno che ha visto un incremento vertiginoso dall’inizio delle tensioni geopolitiche legate alla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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