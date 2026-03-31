Petrolio in aumento | il contrabbando di gasolio diventa un affare sempre più redditizio

Nelle ultime settimane sono stati sequestrati cinque mezzi coinvolti in attività di contrabbando di gasolio, un settore che registra un aumento dei profitti con la crescita dei prezzi del petrolio. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato veicoli utilizzati per trasportare illegalmente carburante, evidenziando una crescente attenzione verso queste operazioni illecite. Le indagini continuano per identificare i soggetti coinvolti.

"> Sequestro di 5.000 Litri di Carburante a Napoli. Recentemente, la Guardia di Finanza di Napoli ha condotto una significativa operazione nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, portando al sequestro di cinquemila litri di gasolio di contrabbando. Durante l’intervento, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno scoperto un box auto trasformato in un deposito clandestino, in un contesto di controlli rinforzati sui prodotti petroliferi. Queste misure sono state intensificate a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio, un fenomeno che ha visto un incremento vertiginoso dall’inizio delle tensioni geopolitiche legate alla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Petrolio in aumento: il contrabbando di gasolio diventa un affare sempre più redditizio. Articoli correlati Gasolio di contrabbando venduto illegalmente: 155mila litri sequestrati nel CasertanoA San Marco Evangelista, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato anche olio lubrificante e additivo per prodotti energetici. Gasolio di contrabbando a San Giovanni a Teduccio: maxi-sequestro della finanzaLa guardia di finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione dei controlli sui prodotti petroliferi al fine di contrastare i fenomeni... Contenuti e approfondimenti su Petrolio in aumento il contrabbando di... Temi più discussi: Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 101,12 dollari; Luce e gas, costi in aumento per la guerra in Iran: rincari da 5 miliardi in Lombardia; Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 101,12 dollari; L'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sul mercato valutario. Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 101,12 dollariPrezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 101,12 dollari al barile con un avanzamento dell'1,49% mentre il Brent, semp ... ansa.it Attacco all’Iran, cambia il prezzo del petrolio? La decisione dell’Opec+Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran: il mercato del greggio trema e l’Opec+ corre ai ripari. I tre scenari. Ecco i prezzi del petrolio ... quifinanza.it L’Ue chiede ai governi di valutare meno viaggi in auto e più smart working: «Gas e petrolio a rischio stop, prepariamoci» x.com Dopo tre mesi di passione, durante i quali Cuba non aveva ricevuto una goccia di petrolio a causa del blocco imposto da Trump, l’isola caraibica può rifiatare. Le telecamere di Report hanno ripreso questa mattina all’alba (ora locale) l’arrivo della Anatoly Kolo - facebook.com facebook