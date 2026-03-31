Petroliera colpita nel porto di Dubai | incendio dopo attacco

Una petroliera di nazionalità kuwaitiana è stata colpita nel porto di Dubai a seguito di un attacco attribuito all’Iran, provocando un incendio a bordo dell’imbarcazione. L’incidente si è verificato senza che si registrassero feriti tra i membri dell’equipaggio. L’evento è stato riportato da fonti ufficiali e ha attirato l’attenzione sulle tensioni nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente senza feriti. Una petroliera kuwaitiana è stata colpita nel porto di Dubai a seguito di un attacco attribuito all’Iran, che ha provocato un incendio a bordo dell’imbarcazione. Secondo quanto riferito dai media statali del Kuwait, non si registrano feriti tra l’equipaggio o il personale presente. Tensione sui mercati energetici. L’episodio ha avuto ripercussioni immediate sui mercati del petrolio, con un aumento significativo dei prezzi già nelle prime fasi delle contrattazioni asiatiche. Impennata delle quotazioni. Il Brent ha segnato un rialzo del 2,4%, raggiungendo quota 115,49 dollari al barile all’apertura dei mercati asiatici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Petroliera colpita nel porto di Dubai: incendio dopo attacco Articoli correlati Iran, attacco a un deposito di munizioni, Trump posta il video. Colpita petroliera a Dubai. Almeno 10 esplosioni a GerusalemmeDue portacontainer cinesi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz ieri, dopo aver tentato di lasciare il Golfo venerdì scorso senza riuscirci. Attacco Usa a un deposito di munizioni in Iran: Trump posta il video. Esplosioni a Gerusalemme. Colpita una petroliera a DubaiRoma, 31 marzo 2026 – Nella botte gli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan, il raid è stato massiccio:... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Petroliera colpita da un attacco iraniano nel porto di Dubai; Guerra marittima, doppio attacco ucraino: colpita una nave russa a Malta e una petroliera turca nel Bosforo; Petroliera colpita da un attacco iraniano nel porto di Dubai; Petroliera colpita da un attacco iraniano nel porto di Dubai. Dubai: attacco iraniano a petroliera ormeggiata nel portoCresce la tensione nel Golfo dopo l’attacco a una petroliera nel porto di Dubai. La nave Al Salmi, carica di greggio, è stata colpita provocando un incendio a bordo, senza causare vittime ... interris.it Impennata del #petrolio nelle prime battute delle contrattazioni in Asia, dopo che le autorità di Dubai hanno comunicato di essere impegnate a domare un incendio a bordo di una petroliera kuwaitiana colpita da un drone iraniano. Il Brent è balzato del 2,4% - facebook.com facebook Trump: "Accordo o distruggo i vostri impianti". Colpita petroliera negli Emirati. Madrid sfida gli Usa: stop spazio aereo x.com