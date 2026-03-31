In un'intervista recente, un dirigente ha commentato la filosofia della società sportiva, affermando che questa non si ferma mai e puntando sempre a migliorarsi. Ha inoltre condiviso un sentimento di emozione nel ricordare un luogo dedicato alla storia del club, sottolineando l'importanza di preservare e valorizzare il patrimonio passato. La dichiarazione si inserisce nel contesto di un discorso più ampio sulla cultura e le tradizioni del club.

Pessotto: «La Juventus non si accontenta mai. Mi vengono i brividi quando penso che nel J Museum.». Le dichiarazioni del dirigente bianconero. Durante uno speciale trasmesso su Radio Tv Serie A e interamente dedicato al JMuseum, è intervenuto Gianluca Pessotto, storico ex giocatore e membro della Hall of Fame della Juventus. Soffermandosi sul profondo valore della storia bianconera e sul senso di appartenenza al club, ha dichiarato testualmente: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Già essere in questa sala significa emozione. La Juventus è casa, è famiglia, è una società che non si accontenta mai, ti stimola sempre a dare il meglio e questa sala è ricca di storia, ma è ricca di emozione, ti dà la dimensione di quella che è la società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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