La madre di un ragazzo di 17 anni, coinvolto in un piano per compiere una strage in una scuola, ha deciso di parlare dopo settimane di silenzio. La famiglia, che vive tra le regioni dell’Abruzzo e dell’Umbria, si trova a confrontarsi con le conseguenze di un’indagine che ha portato alla scoperta di contenuti online riconducibili al minore.

Un’onda d’urto invisibile ha squarciato la quotidianità di una famiglia tra l’Abruzzo e l’Umbria, lasciando una madre a fare i conti con un abisso digitale che non aveva previsto. Anna, un nome di fantasia per proteggere una privacy ormai ridotta a brandelli, è una donna di poco meno di 50 anni, titolare di un’azienda edile, che oggi guarda il vuoto mentre suo figlio diciassettenne, Andrea, viene trasferito nel penitenziario minorile di Firenze. Le accuse sono pesantissime: promozione dell’odio razziale e diffusione di manuali per costruire armi. «Mio figlio non è un violento, rimarrò accanto a lui. Non accetto quello che ha fatto, si è rovinato il futuro per ideali che sono certa non sono i suoi», confessa la donna, travolta da uno shock che l’ha resa, nelle sue parole, letteralmente paralizzata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Perugia, rompe il silenzio la mamma del 17enne che programmava una strage a scuola

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