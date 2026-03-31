Perugia il terrorismo memetico e l’idea ridicola di una Spectre nazifascista

A pochi giorni dai fatti di Trescore Balneario, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Umbertide, in provincia di Perugia, con l’accusa di aver pianificato un attacco in un liceo. Il giovane è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in carcere. La notizia arriva dopo un episodio legato a teorie di terrorismo memetico e all’idea di una presunta organizzazione nazifascista chiamata Spectre.

A pochi giorni dai fatti di Trescore Balneario, un diciassettenne viene arrestato a Umbertide, in provincia di Perugia, con l’accusa di star pianificando una strage in un liceo. Anche in questo caso, il riferimento esplicito dell’aspirante terrorista è il massacro di Columbine del 20 aprile 1999, e le similitudini con l’episodio avvenuto in provincia di Bergamo non si esauriscono con il mito di Klebold e Harris: anche questa volta, i propositi terroristici vengono messi nero su bianco in una chat Telegram; le persone coinvolte sono principalmente minorenni e, per l’ennesima volta, la stampa italiana scade nella semplificazione (questione sulla quale torneremo a breve). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Perugia, il terrorismo memetico e l’idea ridicola di una Spectre nazifascista Articoli correlati "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... "Progettava una strage a scuola", un 17enne arrestato per terrorismo a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... Leggi anche: Progettava una strage a scuola: 17enne arrestato a Perugia per terrorismo