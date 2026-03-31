Perché stiamo tornando sulla Luna

Da today.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La missione Artemis 2 mira a riportare un equipaggio umano in orbita attorno alla Luna, dopo numerosi rinvii e problemi tecnici. La NASA prevede ora con un'alta probabilità, circa l'85 percento, che il razzo con la navicella Orion riesca a decollare dal sito di lancio, segnando un passo importante nel programma spaziale.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Il primo volo con equipaggio del programma Artemis testerà i sistemi della navicella Orion necessari per il successivo sbarco sul nostro satellite, previsto nel 2028 con Artemis 4 Se tutto andrà come sperato, la missione Artemis 2 riporterà l'uomo in orbita attorno alla Luna. Dopo diversi rinvii, e una buona dose di problemi tecnici, questa volta la Nasa stima un 85 percento di probabilità che il razzo, con a bordo la navicella Orion, riesca finalmente a decollare dal Kennedy Space Center. L’obiettivo è importante: un viaggio attorno al satellite che non sarà un semplice giro panoramico, ma la prima missione che sorvolerà il lato nascosto della Luna con a bordo un equipaggio umano. 🔗 Leggi su Today.it

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