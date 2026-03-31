L'inno nazionale bosniaco è caratterizzato dall'assenza di parole, una scelta che risale al momento della sua creazione. Durante le competizioni sportive, i tifosi cantano spesso un altro inno, accompagnato da una bandiera diversa rispetto a quella ufficiale. Questa situazione riflette le tensioni politiche e sociali presenti nel paese, che si manifestano anche nelle espressioni di identità collettiva durante gli eventi pubblici.

E perché i tifosi ne canteranno un altro, forse mostrando una bandiera diversa: un po' di cose sulla Bosnia Erzegovina, che oggi gioca contro l'Italia Questa sera, prima della partita tra Bosnia Erzegovina e Italia che deciderà chi si qualificherà per i Mondiali di calcio maschili, allo stadio di Zenica verrà suonato l’inno bosniaco. I giocatori non lo canteranno, visto che ufficialmente non ha parole. Se ci fate caso però sentirete che i tifosi bosniaci (che non saranno molti ma che si faranno di certo sentire) canteranno comunque una canzone: potrebbe anche sembrarvi che le parole accompagnino la melodia dell’inno, ma in realtà sono proprio due canzoni diverse. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché l’inno bosniaco non ha parole

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