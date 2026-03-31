Negli ultimi anni, le visite di celebrità straniere in Italia sono diventate meno frequenti rispetto a un decennio fa. Dieci anni fa, star come Zendaya e Robert Pattinson si sono incontrate con il sindaco di una grande città e sono state ospiti di programmi televisivi popolari, attirando l'attenzione dei media e del pubblico. Oggi, tali eventi sembrano più rari e meno pubblicizzati.

Nei giorni scorsi gli attori americani Zendaya e Robert Pattinson sono stati in Italia per la promozione del film The Drama, di cui sono protagonisti. Hanno fatto tutto quello che di solito fanno le star internazionali quando vanno in un paese per la promozione di un film, e se è sembrato che fossero “un po’ ovunque” è stato soprattutto perché siamo meno abituati a questo tipo di promozione. Fino a una decina di anni fa infatti attori e registi internazionali, anche e soprattutto hollywoodiani, venivano continuamente a fare promozione in Italia (quasi sempre a Roma). Si facevano vedere molto e la loro presenza era considerata meno un evento di quanto lo è oggi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché le celebrità vengono in Italia meno di prima

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